Ремонт дюкера в Биробиджане завершится до конца декабря

В Биробиджане продолжается ремонт дюкера. Подрядная организация работает в соответствии с графиком. Специалисты продолжают углубление дна для прокладки трудопровода. Идет подготовка к прокладке его подводной части, продолжается устройство камер переключения.

Предстоит заменить трубу общей протяженностью 500 м. Ремонтные работы по муниципальному контракту должны быть завершены до конца декабря, сообщили ИА ЕАОMedia в мэрии города.

В ходе работ будет реанимирован участок, который располагается от главной насосной станции (в районе городской набережной) и до очистных сооружений. Капремонт дюкера позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения.