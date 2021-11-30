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Ремонт дюкера в Биробиджане завершится до конца декабря

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В Биробиджане продолжается ремонт дюкера. Подрядная организация работает в соответствии с графиком. Специалисты продолжают углубление дна для прокладки трудопровода. Идет подготовка к прокладке его подводной части, продолжается устройство камер переключения.

Предстоит заменить трубу общей протяженностью 500 м. Ремонтные работы по муниципальному контракту должны быть завершены до конца декабря, сообщили ИА ЕАОMedia в мэрии города.

В ходе работ будет реанимирован участок, который располагается от главной насосной станции (в районе городской набережной) и до очистных сооружений. Капремонт дюкера позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения.

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