В МЧС предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе
В Краснодарском крае 30 ноября объявили экстренное предупреждение из-за огромных волн, которые ожидаются утром 1 декабря в Черном море на территории Туапсинского района.
«В период с 3:00 до 6:00 утра 1 декабря в порту Туапсе ожидается сильный тягун (сильное отбойное течение, способное утянуть в открытое море. — Ред.), зыбь от юго-запада, высота волн 60 дециметров», — говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.
В Краснодарском крае порывы ветра будут достигать 35 м/с.
Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. По данным специалистов, на большей части территории страны температура будет около средних многолетних значений или немного выше нормы.