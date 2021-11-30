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В МЧС предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе

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В Краснодарском крае 30 ноября объявили экстренное предупреждение из-за огромных волн, которые ожидаются утром 1 декабря в Черном море на территории Туапсинского района.

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«В период с 3:00 до 6:00 утра 1 декабря в порту Туапсе ожидается сильный тягун (сильное отбойное течение, способное утянуть в открытое море. — Ред.), зыбь от юго-запада, высота волн 60 дециметров», — говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

В Краснодарском крае порывы ветра будут достигать 35 м/с.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. По данным специалистов, на большей части территории страны температура будет около средних многолетних значений или немного выше нормы.

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