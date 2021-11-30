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Курорт «Игора» получил Национальную гостиничную премию – 2021

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Всесезонный курорт «Игора» завоевал победу в номинации «Лучший туристский центр» Национальной гостиничной премии – 2021.

«Игора» уверенно сохраняет лидирующие позиции как лучшее место для активного и семейного отдыха зимой и летом — ежегодно курорт посещает более 300 тыс. гостей. Зимой там открыты горнолыжные трассы общей протяженностью 4,2 тыс. м, трассы для тюбинга и беговых лыж. Летом можно посетить «Озеро развлечений» с оборудованным пляжем, подогреваемыми бассейнами и вейк-парком. Кроме того, для отдыхающих круглый год работают Ледовый дворец и крупнейший SPA-комплекс на Северо-Западе.

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Фото: Всесезонный курорт «Игора»

В этом сезоне гостей ждет новинка: для тех, кто давно мечтал приобщиться к экстремальным видам спорта, на сайте запустится сервис онлайн-бронирования инструкторов по горным лыжам и сноуборду. Также будет модернизирован детский горнолыжный клуб Igora Kids Club. На выделенном склоне будут проводиться не только тренировки, но и развивающие мастер-классы. Проводниками в мир современных профессий выступят эксперты Пятого канала, Международного медицинского центра «СОГАЗ» и шоу-пространства «Ленинград Центр».

Горнолыжный сезон-2021/22 откроется в «Игоре» 2 декабря, а праздничное открытие сезона состоится 18 декабря.

«Игора» — всесезонный курорт, расположенный в Приозерском районе Ленинградской области. Развитая инфраструктура курорта позволяет насладиться всеми преимуществами как зимнего, так и летнего отдыха на природе. «Игора» предоставляет широкий спектр возможностей по размещению в отеле, апартаментах и коттеджах. На территории курорта работают один из лучших SPA-комплексов на Северо-Западе, рестораны и кафе.

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