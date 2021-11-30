Школьников во Владивостоке отправили на удаленку из-за циклона

Из-за серьезного снежного циклона школьники Владивостока 1 декабря будут учиться в дистанционном режиме. Из дома будут получать знания учащиеся 1–8-х классов.

«Это вызвано неблагоприятными погодными условиями. Школьники с 9-го по 11-й класс учатся по обычному графику», — отмечают в администрации города.

Утром 30 ноября на Владивосток обрушился циклон. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии. Общее количество осадков за весь период может составить 20–35 мм, высота снежного покрова — 20–45 см. Ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Ранее комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности приняла решение ввести режим повышенной готовности во Владивостоке с 9 утра 29 ноября до 9 утра 4 декабря. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы. Жителям и гостям дальневосточной столицы рекомендуют быть осторожными.