Более 600 новых лифтов установили в многоэтажках Волгоградской области

В домах трех крупнейших городов Волгоградской области в 2021 году установили 628 новых лифтов. Об этом сообщает УНО «Региональный фонд капремонта».

Работы проводятся в Волгограде, Волжском и Камышины. С начала года специалисты заменили 628 лифтов в 164 домах. До конца декабря планируется установить еще 11 подъемников в восьми многоэтажках.

В городе Волжский с начала года по программе капремонта заменили 86 лифтов в 19 домах. План на 2021 год выполнен полностью. В Камышине установлен 31 лифт в 13 домах, осталось заменить еще два подъемника в одной многоэтажке.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», губернатор Андрей Бочаров ранее поручил нарастить темпы замены устаревшего лифтового оборудования. До конца 2023 года в регионе планируется заменить все старые лифты.