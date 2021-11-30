В Роспотребнадзоре заявили о сокращении срока действия ПЦР-тестов до 48 часов

Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сократится 72 до 48 часов. Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С учетом особенностей нового штамма «Омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Кроме того, Попова сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма «Омикрон». По ее словам, тест-система позволит не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что в России этот штамм не выявлен.

Кроме того, она отметила, что в 22 регионах страны за последнюю неделю стабилизировалась ситуация с COVID-19. При этом Попова отметила, что в семи регионах России число заболевших COVID-19 продолжает расти.

Ранее, 28 ноября, медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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