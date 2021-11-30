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Отлов собак начали в Якутске после нападения стаи псов на женщину

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Жителей Якутска встревожило видео нападения стаи собак на женщину в районе ипподрома. По информации директора пункта передержки безнадзорных животных Екатерины Безрученко, в этом районе с 9 часов утра работает бригада по отлову животных.

Сообщение о стае безнадзорных собак на территории АГАТУ поступило накануне вечером через соцсети, отмечает ИА YakutiaMedia. «В данное время нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова», — сказала Екатерина Безрученко.

В городе Черкесске после многочисленных жалоб жителей отловили собак около нескольких школ. Об этом сообщил ранее Центр управления регионом (ЦУР) Карачаево-Черкесии. «Мэрия Черкесска отреагировала на обращения. По всем указанным адресам был организован выезд специалистов по отлову бродячих собак», — говорится на странице ЦУР в соцсети «ВКонтакте». По данным властей, в этом году в разных районах города было отловлено около 180 бездомных животных. Их поместили в приют временного содержания, расположенный в Кисловодске.

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