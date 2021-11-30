В Госдуме призвали Швецию выстраивать доверительные отношения с Россией

Швеции не стоит сторониться контактов с Россией, лучше постараться выстроить доверительные отношения с Москвой. Об этом во вторник, 30 ноября, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон о том, что страна не намерена вступать в НАТО.

Он отметил, что после окончания холодной войны Швеция в разы сократила численность своей армии, однако семь лет назад возобновила кооперацию с соседями и Североатлантическим альянсом.

«То, что Швеция не собирается присоединяться к НАТО, безусловно, неплохая новость. Мы видим, что страна всячески демонстрирует нейтралитет. Однако нейтралитет этот весьма выборочный. Говорящая о своей позиции военного неприсоединения Швеция в то же время заявляет о готовности к отправке своих военных на Украину. Правда, как она сама поясняет, не для защиты Украины, а всего лишь, для обучения украинских военнослужащих в рамках миссии», — подчеркнул политик.

При этом Белик призвал не забывать о том, что Швеция достаточно настороженно и прохладно относится к России. Здесь сказывается и наследие холодной войны, и влияние шведских медиа, создающих негативный образ РФ, пояснил он.

«Совершенно точно, что Швеции не стоит сторониться контактов с Россией и видеть в ней угрозу, а, наоборот, постараться выстроить доверительные отношения», — заключил депутат.

О том, что Швеция не намерена искать членства в НАТО, Андерссон заявила ранее в этот же день, представляя декларацию своего нового правительства. Она отметила, что свобода страны от военных альянсов в том числе способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

Премьер указала, что если на какого-то из членов ЕС нападут или у него случится катастрофа, то Швеция не останется в стороне. В свою очередь, государство также рассчитывает на аналогичные действия со стороны других стран — участниц Евросоюза.

Как подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отсутствие желания у Швеции вступать в блок продиктовано здравомыслящими идеями и может приветствоваться, так как альянс становится уже не оборонительным, а агрессивным.

30 ноября глава МИД России Сергей Лавров отметил, что к российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО. По словам дипломата, на Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.

Также глава российской дипломатии указал, что США окружили РФ своими военными базами и постоянно «нагнетают истерию». Он подчеркнул голословные обвинения в адрес России, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств.