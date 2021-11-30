Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что еще не принял решение о выдвижении на выборах
Общество
В Челябинске вводят обязательную вакцинацию для пожилых и студентов
Мир
Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома
Общество
РФ вводит карантин для пребывающих из стран с высоким распространением «Омикрона»
Наука
В России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон»
Общество
Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации
Общество
Названы дата и место похорон режиссера Наумова
Общество
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Мир
Лукашенко назвал грядущую поездку в Крым признанием полуострова российским
Мир
Украина провела в Черном море испытания катеров типа «Айленд» из США

В Госдуме призвали Швецию выстраивать доверительные отношения с Россией

Депутат Белик призвал Швецию на фоне отказа от членства в НАТО выстраивать отношения с РФ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швеции не стоит сторониться контактов с Россией, лучше постараться выстроить доверительные отношения с Москвой. Об этом во вторник, 30 ноября, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон о том, что страна не намерена вступать в НАТО.

Пороговое движение: какие силы НАТО стянуло к рубежам России и Белоруссии
В Польше и Германии наращивают количество тяжелой бронетехники для «сдерживания РФ»

Он отметил, что после окончания холодной войны Швеция в разы сократила численность своей армии, однако семь лет назад возобновила кооперацию с соседями и Североатлантическим альянсом.

«То, что Швеция не собирается присоединяться к НАТО, безусловно, неплохая новость. Мы видим, что страна всячески демонстрирует нейтралитет. Однако нейтралитет этот весьма выборочный. Говорящая о своей позиции военного неприсоединения Швеция в то же время заявляет о готовности к отправке своих военных на Украину. Правда, как она сама поясняет, не для защиты Украины, а всего лишь, для обучения украинских военнослужащих в рамках миссии», — подчеркнул политик.

При этом Белик призвал не забывать о том, что Швеция достаточно настороженно и прохладно относится к России. Здесь сказывается и наследие холодной войны, и влияние шведских медиа, создающих негативный образ РФ, пояснил он.

«Совершенно точно, что Швеции не стоит сторониться контактов с Россией и видеть в ней угрозу, а, наоборот, постараться выстроить доверительные отношения», — заключил депутат.

О том, что Швеция не намерена искать членства в НАТО, Андерссон заявила ранее в этот же день, представляя декларацию своего нового правительства. Она отметила, что свобода страны от военных альянсов в том числе способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

Премьер указала, что если на какого-то из членов ЕС нападут или у него случится катастрофа, то Швеция не останется в стороне. В свою очередь, государство также рассчитывает на аналогичные действия со стороны других стран — участниц Евросоюза.

Как подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отсутствие желания у Швеции вступать в блок продиктовано здравомыслящими идеями и может приветствоваться, так как альянс становится уже не оборонительным, а агрессивным.

30 ноября глава МИД России Сергей Лавров отметил, что к российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО. По словам дипломата, на Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.

Также глава российской дипломатии указал, что США окружили РФ своими военными базами и постоянно «нагнетают истерию». Он подчеркнул голословные обвинения в адрес России, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021