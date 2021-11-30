Иммунолог рассказал об опасности сочетания двух штаммов коронавируса

Встреча двух штаммов коронавируса в одном организме грозит появлением нового комбинированного варианта. Об этом 30 ноября рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Встреча двух штаммов — «Дельты» и «Омикрона» опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации», — пояснил специалист в интервью Ura.ru.

По словам Крючкова, гибридные штаммы могут быть менее опасными, но тем не менее они возникнут.

Также он добавил, что вероятность встречи двух вариантов инфекции в одном организме зависит от пути передачи возникшей мутации.

При этом иммунолог подчеркнул, что пока сложно сказать, как быстро «Омикрон» вытеснит в России «Дельту», и добавил, что если будет сильное доминирование одного варианта над другим, то встреча двух штаммов будет маловероятной.

Ранее, 30 ноября, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков спрогнозировал дальнейшее развитие штамма «Омикрон». На его взгляд, беспокоиться из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» не стоит, так как его только начали изучать, сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут уничтожить инфекцию.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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