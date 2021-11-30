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Школу музыкальных критиков запустят в Хабаровске

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В декабре в Хабаровске стартует прием заявок на бесплатную обучающую площадку «Школа музыкальных критиков». Совместный проект музея «Мир говорящих машин» и Хабаровской краевой филармонии будет реализован благодаря грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив в размере 500 тыс. рублей.

Стать слушателем Школы музыкальных критиков смогут школьники от 15 лет, студенты, а также представители средств массовой информации, блогеры, музыканты и все, кому интересно это направление. По итогам приема заявок будут отобраны 20 человек, наиболее творчески подошедших к выполнению тестового задания, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Камчатка и Хабаровский край в ближайшее время подпишут соглашение о сотрудничестве между регионами. Об этом договорились во время встречи губернаторы Владимир Солодов и Михаил Дегтярев. Речь идет о взаимодействии двух регионов Дальнего Востока в сферах высшего образования, здравоохранения, экологии и туризма. В частности, планируется организовывать совместные научные программы для студентов.

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