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В ФАС заявили о возбуждении дела из-за цен сети ресторанов в Шереметьево

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Московское областное УФАС России возбудило административное дело против компании «Росинтер Ресторантс» (сеть ресторанов, в которую входят Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday’s) из-за завышения цен в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы, которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 30 ноября.

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По данным областного УФАС, в кафе и ресторанах сети на территории авиаузла Шереметьево, где компания занимает доминирующее положение, стоимость услуг общественного питания значительно превышает установленные в Москве.

При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства «Росинтер Ресторантс» грозит штраф в соответствии со ст. 4.31 КоАП РФ. По этой статье штраф для должностных лиц составляет от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Накануне Хакасское УФАС России предупредило компанию ООО «Торговая сеть «Командор» (магазин «Хороший») о том, чтобы она прекратила необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продукты питания в городе Сорске, где организация занимает долю более 35%. Поручение необходимо исполнить до 13 декабря. Отмечалось, что в магазине «Хороший» в Сорске завышены розничные цены на сливочное масло, молоко, муку и репчатый лук по сравнению с их стоимостью в столице Хакасии, Абакане, где рынок конкурентный.

Если торговая сеть не исполнит поручение в указанный срок, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

22 ноября российское правительство утвердило порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важные лекарства. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ФАС будет проводить плановые проверки не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но возможны и внеплановые.

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