Чешская компания Skoda представила обновленный кроссовер Karoq.

Как сообщает 30 ноября пресс-служба бренда, автомобиль получил измененную радиаторную решетку с вертикальными планками, новые передний и задний бамперы, а также доработанные задние фонари. Кроме того, появилось несколько дополнительных цветов кузова.

В салоне установили цифровую приборную панель, усовершенствованную мультимедийную систему, а также сенсорный дисплей диагональю от 6,5 до 8 дюймов. Также кроссовер оборудовали беспроводной зарядкой.

Автомобиль получил девять подушек безопасности, камеру заднего вида, функцию удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и мониторинга слепых зон.

В России обновленный Skoda Karoq будет предлагаться с бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Кроме того, автомобиль доступен с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с.

Новинка появится на российском рынке в 2022 году. Цены на обновленный Skoda Karoq будут названы позднее.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.