Объем инвестиций в основной капитал Удмуртии увеличился на 6,6 млрд рублей

С января по сентябрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал Удмуртской Республики составил 72 млрд рублей, что в сопоставимых ценах с учетом инфляции на 6,6 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом зампред правительства региона Константин Сунцов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, причина роста объясняется действием программ стимулирования инвесторов. Так, правительственная комиссия одобрила 11 новых проектов с потенциальным объемом инвестиций в 5,7 млрд рублей. Еще одной причиной является налоговый вычет в 90% при обновлении оборудования предприятий, пишет Udm-info.ru.

«Мы начали значительно экономить время инвесторов, упразднив инвестиционные советы и убрав процедуру обсуждения проектов большим количеством сотрудников администраций», — назвал третью причину Сунцов.

При этом в доковидном 2019 году объем инвестиций в основной капитал республики за тот же период достигал 60,7 млрд рублей, отметил зампред правительства. Подробный отчет он пообещал предоставить депутатам 14 декабря на очередной сессии Госсовета Удмуртии.