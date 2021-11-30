Патрушев заявил о контроле за действиями войск НАТО и Украины у границ РФ

Россия будет контролировать действия войск НАТО и Украины у своих границ. Об этом 30 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Также Патрушев выразил мнение, что, возможно, Запад распространяет дезинформацию о якобы подготовке Россией вторжения на Украину в целях введения новых санкций против Москвы.

«Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что РФ не имеет агрессивных планов против Украины. Эта информация была доведена до Вашингтона. Но, несмотря на призывы прекратить дезинформацию, изменений не последовало.

«Нагнетая ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания своей военной группировки, усиления разведывательной деятельности, поставок современного вооружения, боеприпасов и материального имущества для украинских войск и националистических формирований», — сказал Патрушев.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

28 ноября о существовании риска военной эскалации с западными странами заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, уточнив, что он не столь серьезный, как во времена холодной войны. Он также подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой.

27 ноября генсек НАТО призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия не однократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.