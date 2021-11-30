Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что еще не принял решение о выдвижении на выборах
Общество
В Челябинске вводят обязательную вакцинацию для пожилых и студентов
Экономика
ЦБ выступил против продления льготной ипотеки на новостройки
Общество
РФ вводит карантин для пребывающих из стран с высоким риском заражения «Омикроном»
Наука
В России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон»
Общество
Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации
Общество
Названы дата и место похорон режиссера Наумова
Общество
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Мир
Лукашенко назвал грядущую поездку в Крым признанием полуострова российским
Мир
Украина провела в Черном море испытания катеров типа «Айленд» из США

Патрушев заявил о контроле за действиями войск НАТО и Украины у границ РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет контролировать действия войск НАТО и Украины у своих границ. Об этом 30 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе
Как маневры ВМС США в Черном море связаны с военной обстановкой на юго-востоке Украины

«Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Также Патрушев выразил мнение, что, возможно, Запад распространяет дезинформацию о якобы подготовке Россией вторжения на Украину в целях введения новых санкций против Москвы.

«Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что РФ не имеет агрессивных планов против Украины. Эта информация была доведена до Вашингтона. Но, несмотря на призывы прекратить дезинформацию, изменений не последовало.

«Нагнетая ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания своей военной группировки, усиления разведывательной деятельности, поставок современного вооружения, боеприпасов и материального имущества для украинских войск и националистических формирований», — сказал Патрушев.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

28 ноября о существовании риска военной эскалации с западными странами заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, уточнив, что он не столь серьезный, как во времена холодной войны. Он также подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой.

27 ноября генсек НАТО призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия не однократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021