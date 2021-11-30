Дальнобойщик из Ижевска предстанет перед судом за сгоревшую фуру с шинами
В Тюменской области перед судом предстанет житель Ижевска, которого обвиняют в уничтожении фуры с шинами. Общая сумма ущерба оценивается в 11 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в конце января 2021 года. По версии следствия, ижевчанин перегонял из Омска в Сургут «КамАЗ» с полуприцепом, груженый шинами. На территории Тюменской области водитель остановился и вышел из кабины, оставив внутри зажженную газовую плитку. Возник пожар.
В результате произошедшего фура вместе с грузом была уничтожена. Общая сумма ущерба превысила 11 млн рублей, пишет ИА «Сусанин».
Расследование уголовного дела по ст. 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества в крупном размере») завершено. Материалы направлены на рассмотрение мировому судье.
Водителю грозит лишение свободы сроком до одного года или штраф до 120 тыс. рублей.