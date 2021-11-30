В Белоруссии признали террористическим объединение «Сопротивление»
Неформальная организация «Сопротивление» признана террористической Верховным судом Белоруссии. Об этом 30 ноября сообщает «БелТА» со ссылкой на начальника отдела Генпрокуратуры страны Валерия Шуляка.
Также террористическими признаны входящие в нее «Кибер-партизаны», «Дружины народной самообороны» и «Аисты летят».
В июле Генеральная прокуратура Белоруссии попросила признать формирование «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией. В сентябре КГБ республики внес организацию в перечень причастных к террористической деятельности.
18 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов, которые используют западные страны, он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти.
В тот же день Лукашенко заявил, что во время конституционного референдума, который власти собираются проводить не позже февраля 2022 года, возможна новая попытка революции в республике.
В конце июня суд Железнодорожного района Витебска в Белоруссии признал экстремистскими еще четыре Telegram-канала, в которых содержались призывы к массовым беспорядкам — «Отряды гражданской самообороны Беларуси», «Дружины народной самообороны», «ОГСБ чат» и «ДНС чат».