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В Белоруссии признали террористическим объединение «Сопротивление»

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Неформальная организация «Сопротивление» признана террористической Верховным судом Белоруссии. Об этом 30 ноября сообщает «БелТА» со ссылкой на начальника отдела Генпрокуратуры страны Валерия Шуляка.

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Также террористическими признаны входящие в нее «Кибер-партизаны», «Дружины народной самообороны» и «Аисты летят».

В июле Генеральная прокуратура Белоруссии попросила признать формирование «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией. В сентябре КГБ республики внес организацию в перечень причастных к террористической деятельности.

18 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов, которые используют западные страны, он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти.

В тот же день Лукашенко заявил, что во время конституционного референдума, который власти собираются проводить не позже февраля 2022 года, возможна новая попытка революции в республике.

В конце июня суд Железнодорожного района Витебска в Белоруссии признал экстремистскими еще четыре Telegram-канала, в которых содержались призывы к массовым беспорядкам — «Отряды гражданской самообороны Беларуси», «Дружины народной самообороны», «ОГСБ чат» и «ДНС чат».

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