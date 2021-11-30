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Пушков оценил идею депутатов рады установить день украинского борща

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Российский сенатор Алексей Пушков 30 ноября прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины об установлении дня украинского борща.

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«Это правильно. Тут всё бесспорно: украинский борщ — есть, и на него никто не покушается. Это вам не «великий украинский ученый» [Сергей] Королев и не «великий украинский художник» [Иван] Айвазовский. И не «древнеукраинские князья», которых отыскал [экс-президент Украины Петр] Порошенко. Хорошая идея!» — написал он в Telegram

С инициативой установить день украинского борща 23 депутата Верховной рады выступили ранее в этот день.

«Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы», — написал депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин в Facebook.

12 января в официальном Тwittеr-аккаунте России напомнили о 114-летии со дня рождения конструктора Сергея Королева. При этом его назвали советским ученым. В ответ на это украинская сторона заявила о воровстве, напомнив, где Королев родился и жил.

В 2018 году Порошенко заявил, что «киевские князья в свое время очень опрометчиво основали Москву».

В 2016 году украинское издание History Ukraine опубликовало в Twitter сообщение, в котором назвало художника Ивана Айвазовского выдающимся украинским живописцем.

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