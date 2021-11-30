Пушков оценил идею депутатов рады установить день украинского борща

Российский сенатор Алексей Пушков 30 ноября прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины об установлении дня украинского борща.

«Это правильно. Тут всё бесспорно: украинский борщ — есть, и на него никто не покушается. Это вам не «великий украинский ученый» [Сергей] Королев и не «великий украинский художник» [Иван] Айвазовский. И не «древнеукраинские князья», которых отыскал [экс-президент Украины Петр] Порошенко. Хорошая идея!» — написал он в Telegram

С инициативой установить день украинского борща 23 депутата Верховной рады выступили ранее в этот день.

«Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы», — написал депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин в Facebook.

12 января в официальном Тwittеr-аккаунте России напомнили о 114-летии со дня рождения конструктора Сергея Королева. При этом его назвали советским ученым. В ответ на это украинская сторона заявила о воровстве, напомнив, где Королев родился и жил.

В 2018 году Порошенко заявил, что «киевские князья в свое время очень опрометчиво основали Москву».

В 2016 году украинское издание History Ukraine опубликовало в Twitter сообщение, в котором назвало художника Ивана Айвазовского выдающимся украинским живописцем.