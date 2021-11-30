Участок трассы до Тамбова капитально отремонтировали в Орловской области
В Покровском и Ливенском районах Орловской области завершился капитальный ремонт участка федеральной автодороги Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Харьков».
Работы прошли на отрезке с 96-го по 106-й км трассы. Подрядчик полностью заменил основание дороги, построил подпорные стенки для укрепления откосов земляного полотна, обустроил дренажную систему и кюветы.
В рамках ремонта дорожники также привели в порядок пересечения и примыкания с трассой, заменили четыре водопропускные трубы, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения, нанесли разметку.
Как отмечает InfoOrel.ru, для удобства жителей деревни Дубинкина построены четыре автобусные остановки, уложены пешеходные дорожки с тактильной плиткой, обустроены тротуары. В районе примыкания на деревню Сетенево установлены две остановки с переходно-скоростными полосами.
Работы на участке велись с мая 2021 года.