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В Совфеде назвали здравым отказ Швеции от вступления в НАТО

Сенатор Джабаров назвал здравым отказ Швеции от вступления в НАТО
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 30 ноября, прокомментировал заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон о том, что страна не намерена вступать в НАТО.

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«Ну позиция в целом здравомыслящая. Зачем куда-то вступать и нести какие-то расходы? Швеция всегда позиционировала себя как страна нейтральная, далекая от блоков», — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что отсутствие желания у Швеции вступать в блок продиктовано здравомыслящими идеями и может приветствоваться, так как альянс становится уже не оборонительным, а агрессивным.

Он также подчеркнул, что НАТО продолжает давить как на Швецию, так и на Финляндию, чтобы те присоединись к альянсу. Однако странам никто не угрожает, а говоря конкретно о Швеции, парламентарий выразил уверенность, что давить на нее бесполезно.

О том, что Швеция не намерена искать членства в НАТО, Андерссон заявила ранее в этот же день, представляя декларацию своего нового правительства. Она отметила, что свобода страны от военных альянсов в том числе способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

Премьер указала, что если на какого-то из членов ЕС нападут или у него случится катастрофа, то Швеция не останется в стороне. В свою очередь государство также рассчитывает на аналогичные действия со стороны других стран —участниц Евросоюза.

30 ноября глава МИД России Сергей Лавров отметил, что к российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО. По словам дипломата, на Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.

Также глава российской дипломатии указал, что США окружили РФ своими военными базами и постоянно «нагнетают истерию». Он подчеркнул голословные обвинения в адрес России, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств.

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