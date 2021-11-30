В раде предложили установить день украинского борща

Депутаты Верховной рады Украины предложили установить день украинского борща. Об этом 30 ноября заместитель председателя президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук написала в Facebook.

«После принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что текст проекта, инициированный 23 депутатами, пока не опубликован.

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, также подписавшийся под проектом, считает, что «день украинского борща должен стать фантастическим праздником», в который граждане будут устраивать фестивали национальной кухни, готовить блюдо дома и даже соревноваться по созданию самого вкусного борща.

«Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы», — написал он в Facebook.

31 марта сообщалось, что МИД Украины подал заявку на внесение традиционного украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО.

10 октября 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Споры о том, чье же это национальное блюдо, разгорелись с новой силой после решения Киева внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как украинское. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году после того, как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.

В декабре 2020 года посольство Украины во Франции обратилось к составителям кулинарного гида Michelin, которые назвали борщ не украинским, а русским национальным блюдом, и добилось изменений в их релизе.