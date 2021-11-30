Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что еще не принял решение о выдвижении на выборах
Общество
В Челябинске вводят обязательную вакцинацию для пожилых и студентов
Экономика
ЦБ выступил против продления льготной ипотеки на новостройки
Экономика
Цена нефти Brent впервые с августа опустилась ниже $70 за баррель
Мир
Путин заявил о неприятии Россией альянса AUKUS
Общество
Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации
Общество
Названы дата и место похорон режиссера Наумова
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Мир
Министр тонущего государства в Океании обратился к России и США
Мир
При крушении военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек

В раде предложили установить день украинского борща

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Верховной рады Украины предложили установить день украинского борща. Об этом 30 ноября заместитель председателя президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук написала в Facebook.

Игра в бурачки: почему борщ — исконно русское блюдо
Как и где появился самый вкусный суп на свете

«После принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что текст проекта, инициированный 23 депутатами, пока не опубликован.

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, также подписавшийся под проектом, считает, что «день украинского борща должен стать фантастическим праздником», в который граждане будут устраивать фестивали национальной кухни, готовить блюдо дома и даже соревноваться по созданию самого вкусного борща.

«Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы», — написал он в Facebook.

31 марта сообщалось, что МИД Украины подал заявку на внесение традиционного украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО.

10 октября 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Споры о том, чье же это национальное блюдо, разгорелись с новой силой после решения Киева внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как украинское. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году после того, как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.

В декабре 2020 года посольство Украины во Франции обратилось к составителям кулинарного гида Michelin, которые назвали борщ не украинским, а русским национальным блюдом, и добилось изменений в их релизе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021