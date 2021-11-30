Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что еще не принял решение о выдвижении на выборах
Общество
В Челябинске вводят обязательную вакцинацию для пожилых и студентов
Экономика
ЦБ выступил против продления льготной ипотеки на новостройки
Экономика
Цена нефти Brent впервые с августа опустилась ниже $70 за баррель
Мир
Путин заявил о неприятии Россией альянса AUKUS
Общество
Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации
Общество
Названы дата и место похорон режиссера Наумова
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Мир
Министр тонущего государства в Океании обратился к России и США
Мир
При крушении военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек

Верховная рада приняла закон о повышении налогов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада Украины поддержала проект налоговых изменений № 5600 о повышении налогов для юридических и физических лиц. Об этом 30 ноября сообщил портал «Страна.ua».

Вы не въезжаете: как Киев узнаёт о посещении Крыма россиянами
И какие средства использует Украина для пополнения черного списка

Документ поддержали 210 депутатов из пропрезидентской партии «Слуга народа», 18 из партии «За будущее», 19 из партии «Доверие» и шесть внефракционных депутатов.

Законопроект повышает налоги не только для всего бизнеса, но и для простых граждан.

В случае подписания президентом Украины Владимиром Зеленским документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Авторы полагают, что его принятие позволит существенно увеличить поступления в госбюджет, которые будут направлены на повышение зарплат медикам, увеличение расходов на оборону и реализацию других важных для страны программ.

Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно ему, страна обязалась до конца ноября принять данный закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

24 ноября Украина получила второй транш от МВФ в размере около $700 млн.

В октябре директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уточнил, что Украине, заявившей о государственном долге выше $90 млрд, придется его выплачивать, скорее всего, повышая налоги. Для этого нужно либо увеличивать экономический рост страны, либо напрямую повышать налоги и гасить госдолг.

В 2020 году Украина и МВФ подписали меморандум, в котором говорилось о полуторагодовой программе резервного кредита на сумму $5 млрд. Тогда Украина получила первый транш — $2,1 млрд.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021