Верховная рада приняла закон о повышении налогов

Верховная рада Украины поддержала проект налоговых изменений № 5600 о повышении налогов для юридических и физических лиц. Об этом 30 ноября сообщил портал «Страна.ua».

Документ поддержали 210 депутатов из пропрезидентской партии «Слуга народа», 18 из партии «За будущее», 19 из партии «Доверие» и шесть внефракционных депутатов.

Законопроект повышает налоги не только для всего бизнеса, но и для простых граждан.

В случае подписания президентом Украины Владимиром Зеленским документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Авторы полагают, что его принятие позволит существенно увеличить поступления в госбюджет, которые будут направлены на повышение зарплат медикам, увеличение расходов на оборону и реализацию других важных для страны программ.

Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно ему, страна обязалась до конца ноября принять данный закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

24 ноября Украина получила второй транш от МВФ в размере около $700 млн.

В октябре директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уточнил, что Украине, заявившей о государственном долге выше $90 млрд, придется его выплачивать, скорее всего, повышая налоги. Для этого нужно либо увеличивать экономический рост страны, либо напрямую повышать налоги и гасить госдолг.

В 2020 году Украина и МВФ подписали меморандум, в котором говорилось о полуторагодовой программе резервного кредита на сумму $5 млрд. Тогда Украина получила первый транш — $2,1 млрд.