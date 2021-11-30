Два человека погибли при наезде грузовика на остановку в Рязани
Два человека погибли, один пострадал в результате наезда грузового автомобиля на остановку общественного транспорта в Рязани. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в управлении ГИБДД по Рязанской области.
«Сегодня примерно в 15:50 в Рязани, на Ряжском шоссе, по предварительной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются», — сказали журналистам в Госавтоинспекции.
В областной прокуратуре рассказали ТАСС, что ДТП произошло на остановке «Химволокно». По предварительным данным, наезд был совершен на автомобиле Shacman.
Ранее, в сентябре, легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде. В результате пострадали мальчик 2012 года рождения и его мать. Сообщалось, что водитель перепутал педали газа и тормоза.