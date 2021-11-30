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Названы дата и место похорон режиссера Наумова

Режиссера Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище
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Режиссера Владимира Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

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«Прощание пройдет в кругу семьи по желанию близких. Похороны состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище», — сказал ответственный секретарь союза «РИА Новости».

Режиссер умер на 94-м году жизни 29 ноября. Причина смерти не названа.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования супруге режиссера Наталии Белохвостиковой, назвал Наумова выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

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