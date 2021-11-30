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Набиуллина не согласилась с Дерипаской и сообщила о возможном повышении ключевой ставки

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила в дискуссии с бизнесменом Олегом Дерипаской 30 ноября причину повышения кредитных ставок в России. Дерипаска в свою очередь раскритиковал решения правления Банка России в отношении кредитных ставок.

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — заявил он на сессии форума «Россия зовет!»

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Бизнесмен также призвал Банк России инвестировать в логистику, но выразил мнение, что вкладываться при кредитной ставке в 10% в начале 2022 года никто не пожелает, уточняет «Газета.Ru».

Набиуллина, в свою очередь, согласилась, что кредитно-денежная политика должна быть направлена «в том числе и на рост предложения». Вместе с тем, по ее словам, инструментарий кредитно-денежной политики влияет на спрос.

Кроме того, она сказала, что в нулевых ставка рефинансирования была низкой, а долгосрочные ставки по кредитам, наоборот, превышали сегодняшние показатели.

Ранее во вторник глава ЦБ рассказала, что регулятор в декабре рассмотрит решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 п.п. Она также заметила, что вариант с сохранением ставки «самый маловероятный сценарий».

15 ноября Набиуллина сообщила, что на ближайших заседаниях Центробанк может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. По ее словам, повышения ставки продолжают влиять на экономику.

В феврале 2020 года Дерипаска раскритиковал решение ЦБ о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Он заявил, что регулятор должен снижать ставку в соответствии с глобальным трендом — до 4,5%, а не на «очередные позорные 0,25%».

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