Скончалась одна из создателей фильма «Баллада о солдате», Ирина Софиева

Руководитель информационно-методической группы главной редакции киностудии «Мосфильм» Ирина Софиева скончалась на 92-м году жизни. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Добрая память об Ирине Александровне Софиевой навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими о невосполнимой утрате», — говорится в сообщении.

Ирина Софиева — редактор высокой квалификации, заслуженный работник культуры РСФСР, руководитель информационно-методической группы главной редакции киностудии «Мосфильм». Работала в редакции киностудии «Мосфильм» с 1954 года.

Она принимала участие в создании таких кинокартин, как «Летят журавли», «Иваново детство», «Баллада о солдате» и многих других.