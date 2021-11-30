Экономисты поддержали выступившую против продления льготной ипотеки Набиуллину

Экономисты, опрошенные «Известиями» во вторник, 30 ноября, согласились с заявлением главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что программу льготной ипотеки на новостройки под 7% надо завершать.

Ранее в этот же день глава ЦБ заявила в кулуарах форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», что продление этой программы грозит повышением цен на жилье. Она рассказала, что у регулятора есть и другие льготные программы, более адресные. Они работающие и направлены на поддержку ипотеки в тех секторах и среди тех групп населения, где, по мнению Центробанка, это необходимо, заключила Набиуллина.

Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, сообщил «Известиям», что сейчас «рост цен на недвижимость зашкаливает», наблюдается «сильный перегрев в секторе». В результате может резко увеличиться долговая нагрузка на россиян, что ограничит рост потребления в дальнейшем и замедлит экономический рост в целом, отметил экономист.

При этом эксперт считает необходимым увеличение лимитов по программам сельского жилья, для многодетных семей, под строительство домов (ИЖС) и дальневосточную ипотеку.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, подчеркнул, что, по его мнению, небольшой процент населения готов заниматься «маневрами» со льготной ставкой. Он отметил, что не так важно, равняется ли ставка 6,5 или 8,5% — «кому надо, решат эту проблему».

Накануне ЦБ опубликовал аналитическую записку «Об оценке потенциального спроса на ипотеку», в которой говорилось, что высокие темпы распространения жилищного кредитования вызывают опасения регулятора. По оценке аналитиков Центробанка, после 2025 года спрос на ипотеку на новостройки может резко обвалиться, поскольку большинство граждан к тому времени уже оформят ссуды. Кроме того, в 2026–2030 годах спрос на ипотеку будет ограничиваться в 250 тыс. семей в год, что почти в четыре раза меньше, чем в 2022–2025 годах.

С 1 июля 2021 года правительство России продлило программу льготной ипотеки на новостройки на год с изменением условий. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, лимит кредита уменьшен до 3 млн рублей для всех регионов.