УАЗ отметил 80-летний юбилей

Ульяновскому автомобильному заводу 30 ноября исполнилось 80 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице предприятия в сети Facebook.

«Сегодня Ульяновскому автомобильному заводу исполняется 80 лет! Об этом свидетельствует устав, найденный в архивах ЗИСа в Москве. Документ подтверждает, что основанием для государственной регистрации предприятия стало постановление правительства СССР от 30 ноября 1941 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первой продукцией предприятия стали авиационные снаряды. Завод начал их выпускать через четыре месяца после основания, в феврале 1942 года. В марте того же года было запущено инструментальное производство. А первые грузовики ЗИС-5 были собраны в апреле.

15 ноября директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили «УАЗ».

По данным топ-менеджера, в 2020 году предприятие выпустило 34 тыс. автомобилей «УАЗ». Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тыс. машин.