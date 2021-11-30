При строительстве спорткомплекса в Магадане похитили 500 тыс. рублей

В Магадане по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Ущерб оценивается свыше 500 тыс. рублей.

В ходе проверки исполнения муниципального контракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса вскрылось, что на объекте установлено менее дорогостоящее оборудование, чем предусмотрено контрактной документацией и актом выполненных работ, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Напомним, в Оренбургской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта в Асекеевском районе. Речь идет о благоустройстве территории административно-культурного центра в поселке Чкаловский Асекеевского района. Представители коммерческой организации указали липовые сведения о выполнении работ.