Президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто с 2000 года пугал его Китаем, сами испугались и начали пересматривать свою политику по отношению к этой стране. Об этом он сообщил 30 ноября, отвечая на вопрос о «китайской угрозе».

«Меня пугают Китаем начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду — нормам международного права. Но факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер — например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а, наоборот, напрягает ситуацию», — отметил Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

Ранее, 28 ноября, научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по РФ Изабель Соукинс заявила, что российско-китайское военное сотрудничество грозит западным странам катастрофическими последствиями. Анализируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, она предостерегла США о риске потерять свое положение на мировой арене.

До этого, 26 ноября, в результате встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с индийским и китайским коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Ван И было опубликовано совместное коммюнике, в котором Россия, Индия и КНР выразили приверженность укреплению всеобщей стабильности и стимулированию глобального развития. Лавров отметил, что Китай и Индию объединяет с Россией отрицательное отношение к протекционизму в международной торговле и политически мотивированным санкциям, а также к «использованию силовых методов в международных делах».