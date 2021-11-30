В центре Владивостока перевернулся грузовик

Грузовик перевернулся на спуске в центре Владивостока. Об этом сообщил сайт kp.ru во вторник, 30 ноября.

ДТП произошло ранее в этот день. Автомобиль KIA Bongo двигался по улице Маньчжурской в сторону Пушкинской. Предположительно, из-за крутого спуска и неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением. Грузовик занесло, после чего он опрокинулся на бок.

О состоянии водителя не сообщается.

Позднее на этом же спуске не справился с управлением водитель черного Toyota Prius, уточняет Primpress.

Синоптики заранее предупредили о ледяном накате на дорогах, ветре и метели. Въезд большегрузов в город был запрещен.

Ранее в этот день в Рязанской области в результате столкновения «Газели» и «КамАЗа» пострадал человек. С различными травмами его доставили в больницу.