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Конкурс ледовой скульптуры «Амурский хрусталь» пройдет в Хабаровске

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В Хабаровске начинается традиционный конкурс ледовой скульптуры «Амурский хрусталь». В этом году он посвящен русским сказкам.

Творческое состязание пройдет в несколько этапов: с 1 по 10 декабря состоится прием заявок от участников, до 22 декабря конкурсная комиссия отберет лучшие эскизные проекты, с 23 по 26 декабря команды будут работать над созданием скульптур, а в конце февраля станут известны имена победителей. В креативности и мастерстве будут состязаться девять команд, сообщает ИА AmurMedia.

В Томске с 12 по 18 февраля состоится фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Более 30 мастеров изваяют 16 скульптур на тему «Многонациональная культура Томска». В городской администрации рассказали, что скульптуры украсят Новособорную площадь. Темой фестиваля станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов». Кроме российских умельцев планируется участие мастеров из ближнего и дальнего зарубежья.

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