Американист объяснил блокировку сенаторами проекта бюджета с санкциями

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев во вторник, 30 ноября, в беседе с «Известиями» объяснил блокировку в сенате конгресса США проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год.

«Дело в том, что там все копья ломаются из-за «Северного потока – 2». Администрация [президента США Джо] Байдена просит убрать пункт о санкциях против СП-2, потому что там немецкие компании затронуты. Американский президент пообещал [врио канцлера ФРГ Ангеле] Меркель не накладывать санкции на немецкие компании. А республиканцы хотят протащить эти санкции и поставить Байдена в неудобное положение. Они протащили это как поправки к бюджету. Вот об этом речь и идет», — пояснил эксперт.

Для принятия проекта требовалось 60 голосов, однако в итоге его поддержали 45 сенаторов-демократов, против — 51 республиканец.

Предполагалось, что в будущем году на оборону будет выделено $770 млрд. В документ включены в том числе и антироссийские санкции.

Перед голосованием лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предупредил, что представители партии заблокируют проект документа, поскольку демократы не захотели вносить в него их предложения. В частности, инициатива затрагивала наложение дополнительных санкций против «Северного потока – 2». Это предложение вызвало крайнее раздражение сенаторов от Демократической партии.

28 ноября, по информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Ранее, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны. Уточнялось, что действующая администрация Соединенных Штатов хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.