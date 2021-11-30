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Три новые школы откроют в Сахалинской области

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Завершение строительства еще трех новых школ в Сахалинской области позволит создать в общей сложности 2100 мест для детей в этом году, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Школу на 800 мест до конца года сдадут в Макарове. В селе Рейдово на острове Итуруп завершат строительство образовательного объекта на 132 места. Школа-детский сад на 295 мест откроет свои двери в селе Кировское Тымовского района. В декабре 2022 года будет введена в эксплуатацию новая школа на 300 мест в Ногликах. В этом же году начнется строительство школы в Южно-Курильске, сообщает ИА SakhalinMedia.

«Для южной части Южно-Сахалинска разработан проект строительства образовательного квартала. Там должны появиться школа на 1200 мест, детский сад на 300 мест и школа искусств. Объекты будут возведены с привлечением частных средств. Планируем завершить эту работу в 2025 году», — отметил Валерий Лимаренко.

Сахалинским школьникам помогут определиться с медицинской специализацией. Для этого для старшеклассников запускается проект «Медицинская платформа». В нем примут участие 85 ребят, которые решили связать свою жизнь с медициной.

Программа реализуется в рамках профориентационного проекта для школьников «Мир возможностей». Главная цель проекта — активная подготовка подростков к поступлению в вуз. Помимо «Медицинской платформы» будут работать еще три площадки: оздоровительная, предпринимательская и образовательная. Участниками проекта станут порядка 500 учеников школ Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Анивы, Углегорска и Смирных.

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