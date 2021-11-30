В Челябинске вводят обязательную вакцинацию для пожилых и студентов
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию для людей старше 60 и совершеннолетних студентов. Об этом 30 ноября сообщает управление регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что нововведение вступит в силу 1 декабря.
По словам главного санитарного врача по Челябинской области Анатолия Семенова, за последнюю неделю прирост числа зараженных составил 6,5%.
Уточняется, что обязательная вакцинация лиц в возрасте от 18 до 29 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и вузах, а также людей старше 60 лет вызвана ростом (за последние две недели) числа зараженных коронавирусом на 15 и 16% соответственно.
Ранее, 30 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации. По его словам, в Кремле исключают введение такой меры.
В ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет, в том числе в Нижегородской, Ростовской, Тамбовской и Калининградской областях, а также в Хабаровском крае.
Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».