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Путин заявил о высоких рисках вложений в криптовалюту

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Риски криптовалют из-за их высокой волатильности очень велики. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

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«В некоторых странах используется криптовалюта, а в некоторых она просто запрещена. По-моему, в Китае запрещена, в некоторых других, 3–4 странах. Но она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Я тоже считаю, что нужно прислушаться к тем, кто говорит об этих больших рисках», — сказал российский лидер.

Президент также отметил, что в некоторых экономиках криптовалюты применяются всё шире и шире.

«Может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться», — заключил он.

14 октября Путин заявил, что о возможности заключения контрактов на поставки нефти в криптовалюте говорить рано из-за нестабильности цифровой валюты. Он отметил, что криптовалюта когда-то может стать и средством накопления, ведь «всё развивается». Однако на сегодняшний день этот рынок колеблется и криптовалюта ничем не обеспечена.

7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не готова к признанию криптовалюты биткоин, так как повода для этого нет. По его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может только навредить финансовой и экономической системам.

Первой в мире страной, легализовавшей биткоин как платежное средство, стал Сальвадор. Как говорится в законе государства, курс обмена между данной криптовалютой и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также ими можно оплатить все налоги.

В июле 2020 года Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

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