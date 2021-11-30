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Путин рассказал о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине

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Президент России Владимир Путин заявил, что планировал поехать на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом он сказал 30 ноября в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

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Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.

При этом 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон различными действиями пытается сорвать проведение Олимпийских игр в Пекине, Москва данные действия не поддерживает.

18 ноября президент США Джо Байден подтвердил журналисту NBC Питеру Александру, что в Белом доме рассматривают дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. До этого чиновник администрации США заявил CNN, что американский лидер вряд ли посетит зимние Олимпийские игры, поскольку его администрация готова объявить дипломатический бойкот спортивному мероприятию.

19 ноября в Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценили негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Путин получил приглашение китайской стороны посетить спортивные мероприятия.

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