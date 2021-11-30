Водитель «Газели» пострадал при столкновении с грузовиком под Рязанью

В Рязанском районе в результате столкновения «Газели» и «КамАЗа» пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла днем во вторник, 30 ноября, на трассе М-5 «Урал» около деревни Листвянка. В результате пострадал водитель «Газели». С различными травмами его доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, пишет РИА «7 новостей».

Вечером 28 ноября под Ухтой (Республика Коми) в результате столкновения отечественной легковушки и микроавтобуса пострадали три человека. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Peugeot Boxer.