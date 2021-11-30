В ГИБДД рассказали о действиях при возникновении неисправности в авто

Столичная Госавтоинспекция в своем официальном Telegram-канале 30 ноября дала рекомендации о том, как правильно себя вести в случае возникновения неисправности в автомобиле во время движения.

«Если в автомобиле возникла неисправность, не надо останавливаться посередине проезжей части, особенно на пустых автомагистралях. Это опасно для жизни!» — отметили в ведомстве.

Вместо этого необходимо по возможности доехать до безопасного места остановки, указали в ГИБДД.

Также в ведомстве рекомендовали не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию во время движения.

22 ноября стало известно, что более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в Москве приходится на период с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.

При этом пик аварийности приходится на интервал времени с 18:00 до 21:00 часов. В указанное время суток негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта и плохая видимость пеших участников дорожного движения в зимний период.