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Путин спрогнозировал рост поставок газа из России на мировой рынок

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Поставки газа из России на мировой рынок будут расти с учетом увеличения потребностей и сокращения добычи в других странах. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

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Как отметил глава государства, газ является самым чистым углеводородным топливом, поэтому его поставки будут увеличиваться, так как в Европе снижается собственное производство, а потребности увеличиваются.

13 октября Путин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что Россия в 2021 году экспортирует рекордный объем газа на глобальный рынок.

Российский лидер также указал на то, что углеводородоемкость поставок российского газа по «Северному потоку – 2» (СП-2) в три с лишним раза меньше по сравнению с сжиженным природным газом (СПГ) из США.

7 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что Россия обладает потенциалом по увеличению поставок газа в Европу, всё зависит в том числе от запросов и контрактных обязательств.

Днем ранее Путин предположил, что «Газпром» в 2021 году может обновить рекорд поставок в Европу. По его словам, рекордным для поставок газа в Европу для «Газпрома» был 2018 год. В 2019 году объем поставок несколько снизился, а в пандемийный 2020 год сократился еще сильнее. Однако уже за девять месяцев 2021 поставки газа выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличить поставки газа планируют в том числе и за счет запуска проекта «Северный поток – 2». Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

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