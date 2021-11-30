Автоэксперт рассказал о правилах поведения на дорогах во время штормового ветра

В ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, самым важным является соблюдение скоростного режима. Об этом во вторник, 30 ноября, рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Эксперт отметил, что, несмотря на повышенную опасность на дорогах, многим жителям Московской области не удастся отказаться от пользования своим личным транспортом.

«Отказываться совсем от автомобилей я бы не стал, но скорость бы урезал. Там, где разрешено 60 (км/ч. — Ред.), ехал бы 60 или 50, действительно придерживался бы», — подчеркнул Славнов.

Также он напомнил, что пора менять летнюю резину на зимнюю и что зимой очень важно держать на дорогах безопасную дистанцию.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в первую зимнюю ночь в Москве толщина гололедицы достигнет 10–15 мм, высота снежного покрова составит от 5 до 7 см, пишет РИАМО.

Синоптик предупредил, что тротуары и дороги станут чрезвычайно скользкими. Тормозной путь автомобиля, движущегося при скорости 60 км/ч, увеличится в разы — с 20–30 до 130–140 м.