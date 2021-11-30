Президент России Владимир Путин назвал важным диалог с США по стратегической стабильности. Об этом он заявил в ходе 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 30 ноября.

Путин отметил, что Россия сотрудничает с партнерами по тем направлениям, которые считает важными.

«Вот с Соединенными Штатами мы считаем важным вести диалог по стратегической стабильности. С Китайской Народной Республикой мы также этот диалог ведем. Мы проводим регулярные совместные военные учения, обмениваемся делегациями. Мы в курсе происходящих у нас дел, отношения стабильные», — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что отношения РФ и КНР — значительный фактор стабильности в мире.

30 сентября РФ и США договорились создать две рабочие группы по стратегической стабильности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у России и Соединенных Штатов все еще остается множество расхождений в этой сфере, хотя есть желание и готовность продвигать процесс и это может позволить понемногу расширять точки соприкосновения.

Ранее, 28 июля, в Женеве состоялась встреча делегаций из России и США. Стороны обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Как заявил Сергей Рябков, переговоры были конструктивными. По его словам, США не стремились навязать свою позицию и полностью выполнили свою часть обязательств по итогам июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В свою очередь, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация приветствуют конструктивный диалог между РФ и США по стратегической стабильности. Он также выразил надежду, что переговоры и дальше будут продуктивными.

16 июня состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).