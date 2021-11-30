ЦБ выступил против продления льготной ипотеки на новостройки

Банк России не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки под 7% годовых, так как это грозит повышением цен на жилье. Об этом заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» во вторник, 30 ноября.

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен 6,5%, мы предлагаем не продлевать, у нас есть и другие льготные программы, более адресные», — сказала Набиуллина.

По ее словам, другие программы — работающие, они направлены на поддержку ипотеки в тех секторах и среди тех групп населения, где, по мнению ЦБ, это необходимо.

С 1 июля 2021 года правительство продлило программу льготной ипотеки на новостройки на год с изменением условий. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, лимит кредита уменьшен до 3 млн рублей для всех регионов России.

Накануне Центробанк обнародовал аналитическую записку «Об оценке потенциального спроса на ипотеку», в которой говорилось, что высокие темпы распространения ипотеки вызывают опасения регулятора.

Согласно оценке аналитиков ЦБ, после 2025 года спрос на ипотечные кредиты на новостройки может резко обвалиться, поскольку большинство граждан к тому времени уже оформят займы. Кроме того, спрос на жилищные кредиты может упасть в 2026–2030 годах и будет ограничиваться 250 тыс. семей в год, что почти в четыре раза меньше, чем в 2022–2025 годах.