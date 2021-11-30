Сотрудники IT-сферы рассказали о неудовлетворенности условиями работы

Большинство российских IT-специалистов недовольны своей работой. 78% из них намерены сменить компанию через два-три года, 43% уже сейчас находятся в поиске нового места. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании BCG, проведенного совместно с глобальным альянсом рекрутинговых сайтов The Network (участником от России стала компания hh.ru).

IT-сфера остается в России самой быстрорастущей и наиболее высокооплачиваемой. По словам директора департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Натальи Даниной, в 2021 году был зафиксирован взрывной рост вакансий в цифровой сфере, годовые темпы прироста составляют 75%. Между тем сохраняется острый дефицит и нехватка IT-кадров. Прирост резюме составляет в среднем 5%, пишет Lenta.Ru во вторник, 30 ноября.

В исследовании участвовали 10 тыс. человек со всего мира. Тенденции в России совпадают с глобальными: 73% опрошенных заявили о намерении уйти на новую позицию в ближайшее время, а 40% уже рассматривают другие варианты.

Большинство российских IT-специалистов — 62% — назвали главным мотивом поиска новой работы отсутствие перспективы карьерного роста на текущем месте. Аналогично ответили респонденты из других стран (63%). Также стимулом сменить работу может служить поиск новых вызовов и задач — так ответили 49% респондентов.

48% российских специалистов IT-сферы ожидают ухудшения условий работы, например снижения зарплаты, поэтому стремятся уйти в другую компанию. 47% недовольны тем, что их труд систематически недооценивают.

Среди самых привлекательных аспектов работы превыше всего остаются высокая зарплата и другие виды финансовой компенсации, а также наличие интересных задач и возможность обучения.

В то же время мировые специалисты цифровой сферы больше всего ценят баланс между работой и личной жизнью. В то же время зарплата и долгосрочные стимулы вроде опционов и акций стали для них важнее за время пандемии.

61% опрошенных заявил, что вопросы многообразия, инклюзивности и окружающей среды имеют для них большое значение при выборе места работы. 50% готовы отказаться от вакансии в случае несоответствия политики компании их взглядам на многообразие и инклюзивность, и 48% поступят аналогично в случае неудовлетворительной экологической политики фирмы. Среди российских IT-специалистов только 23 и 20% соответственно заявили о значимости этих аспектов.

Согласно данным исследования, 95% опрошенных предпочитают вакансии с возможностью удаленной работы. 75% также высоко ценят гибкий график и работу в комфортное для себя время.

Среди респондентов из РФ 31% заявил о желании полностью работать удаленно, а 78% хотели бы иметь полностью или частично гибкий формат занятости.

68% IT-специалистов в мире готовы работать удаленно на зарубежного работодателя. США, Великобритания и Австралия возглавляют список стран, где цифровые таланты мира хотели бы найти удаленную работу. Среди россиян такой вариант предпочли бы 80% опрошенных. Предпочтения они бы отдали работодателям в США, Германии и Канаде.

В августе старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов рассказал о самых востребованных IT-специальностях в будущем. В частности, по его словам, разработчики, инженеры поддержки всегда найдут хорошую работу. Огромный спрос будет на системных и бизнес-аналитиков. Сфера IT, как отметил эксперт, предоставляет массу возможностей для людей с развитыми коммуникативными навыками, базовыми техническими знаниями и хорошим системным мышлением.