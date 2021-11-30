Светофор с кнопкой установят на переходе к школе № 36 в Орле

Проблему пешеходного перехода от сквера имени Семашко к школе № 36 по улице Матвеева решат при помощи светофора с кнопкой. Об этом депутат горсовета Владимир Негин рассказал на своей странице в соцсети.

«Движение там действительно интенсивное, особенно в час пик. <…> Вместе с жителями мы собрали более 2000 подписей за установку в этом месте пешеходного светофора. Администрация города оперативно отреагировали на нашу просьбу», — цитирует депутата InfoOrel.ru.

По его словам, светофор уже находится в высокой степени готовности. Его подключат в ближайшее время.

Как отмечает InfoOrel.ru, подобное устройство уже много лет работает на переходе у Института культуры и на остановке «Научприбор». Зеленый свет для пешеходов загорается только после нажатия на кнопку светофора, в остальное время движению транспорта ничто не препятствует.