Дипломат указал на попытки НАТО запугать и спровоцировать Россию

Еженедельное фиксирование по 50 полетов самолетов НАТО у российских границ — это рекорд, такое количество может быть попыткой запугивания или провокации Москвы. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил «Известиям» бывший замгенсека ООН, экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее в этот день в Министерстве иностранных дел России сообщили о том, что практически каждую неделю средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО, курсирующих вдоль границ страны.

«50 полетов за неделю — это рекорд, я бы сказал, зловеще негативный рекорд. Это показывает, что они не просто отрабатывают удары по России, но совершенствуют эти навыки. Чем больше таких полетов, тем более высока вероятность инцидентов, может быть, даже непреднамеренных. В то же время нельзя исключать, что они нас просто откровенно провоцируют на какие-то боестолкновения», — сказал Орджоникидзе.

По мнению дипломата, такое количество полетов — это прежде всего попытка запугивания России, а также провоцирование конфликтной ситуации. Кроме того, как отметил он, это попытка проверить готовность российских сил ПВО.

«И главное, что у этих самолетов на борту, мы не знаем, и в этом самая большая опасность», — добавил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 ноября сказал, что США окружили РФ своими военными базами и постоянно «нагнетают истерию». Он также указал на голословные обвинения в адрес РФ, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств. Также Лавров добавил, что эти попытки сохранить свою гегемонию любыми способами противоречат объективному ходу истории. По его словам, в настоящее время идет процесс формирования многополярного миропорядка с несколькими центрами экономического роста и политического влияния.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай» указал на искусственное нагнетание Североатлантическим альянсом обстановки в Черном море.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что такая угроза якобы нарастает с приближением холодов.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.