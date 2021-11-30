Звенит ноябрьская вьюга: москвичи встречают первую метель
Звенит ноябрьская вьюга: москвичи встречают первую метель
2021-11-30 15:24:31
2021-11-30 15:24:31
2021-11-30 15:24:31
2021-11-30 15:24:31
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Непогода в столичном регионе осложнила дорожную обстановку
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин
В Москву и область пришла обещанная синоптиками непогода. Во второй половине дня 30 ноября в столичном регионе начался мокрый снег, сопровождающийся порывистым ветром. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер
Москвичей предупредили о грядущей непогоде еще 29 ноября, а коммунальные службы успели подготовиться к ликвидации возможных последствий
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер
ЦПКиО им. Горького и другие парки столицы временно закрылись для посетителей в связи с неблагоприятными погодными условиями
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер
Сотрудники городских служб убирают сорванные ветром строительные леса на Зубовской улице
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер
Парк «Сокольники» сегодня не принимает гостей из-за опасности, связанной с порывами ветра
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин
На Таганрогской улице порывом ветра повалило кряжистое дерево
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
По всему городу оперативно расставлены предупредительные стенды МЧС
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин
В отдельных местах падение деревьев привело к ущербу для припаркованных автомобилей
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин
Этот дорожный знак также не выдержал напора стихии
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Фото: twitter
Неудачно упавшее дерево повредило несколько автомобилей
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Фото: twitter
Всего в разных районах Москвы зафиксировано падение пяти деревьев
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
В столице уже выпало 20-25% месячной нормы осадков, сопровождаемых сильным ветром
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Метель и непогода, по оценкам синоптиков, продолжится и 1 декабря
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Причиной аномальных осадков стал пришедший в центральную Россию циклон «Бенедикт»
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