Путин назвал трагедией итоги «арабской весны»

События, развернувшиеся на Ближнем Востоке, являются трагедией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 30 ноября.

«Давайте вспомним, ровно десять лет назад, по-моему, да, весь мир цивилизованный рукоплескал «арабской весне». Ну и где эта «весна»? Кроме трагедии ведь ничего не произошло. А почему? А потому что начали со стороны использовать объективные трудности в некоторых странах для раскачки ситуации, для построения жизни в этих государствах по собственным лекалам», — сказал он.

По словам Путина, такая же попытка была предпринята и в Афганистане.

Вместе с тем, глава государства отметил, что отношения РФ со странами Ближневосточного региона в последнее время упрочились, их традиционно характеризует прагматичность и эффективность.

Ранее, 21 октября, российский лидер выразил мнение, что ни одна революция не стоила урона, нанесенного человечеству. Он подчеркнул, что революция — это путь усугубления кризиса, а не выхода из него.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.

По словам Путина, Соединенные Штаты на протяжении 20 лет пытались внедрять свои стандарты в Афганистане, результат — только трагедии и потери. Также президент указал, что невозможно ничего навязать извне, нужно помогать и ждать, когда ситуация созреет.

«Арабская весна» — это волна протестов и восстаний, проходившая в странах арабского мира в начале 2011 года.