Почти 150 незаконных объектов торговли ликвидировали в Калуге

С начала 2021 года в Калуге ликвидировали 148 незаконно установленных торговых объектов. Всего до конца года власти планируют демонтировать 170 палаток.

По словам начальника управления экономики и имущественных отношений города Владимира Васина, администрация заключила с предпринимателями 228 договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Общая сумма контрактов составила 66 млн рублей, пишет газета «Весть».

Васин напомнил, что предпринимателям необходимо выполнять условия договоров о соответствии объектов дизайн-коду Калуги. На текущий момент владельцам ларьков и палаток направлено 19 претензий. На устранение нарушений у предпринимателей есть 14 дней. Если бизнесмены не уложатся в срок, договор о размещении торговых объектов может быть аннулирован муниципалитетом.