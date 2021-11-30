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Каток и двухъярусная карусель появятся на Рождественской ярмарке в Петербурге

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На Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге обустроят двухъярусную карусель и каток, сама торговая площадка будет стилизована под средневековой городок. Об этом рассказал первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Александр Ситов.

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По его словам, в этом году зона действия ярмарки расширится. Традиционно она пройдет на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах, но теперь охватит и Певческий мост, Конюшенную площадь. Особых действий в новогоднюю ночь не планируется, однако ожидается много новаций, которые привлекут максимум внимания, отметил Ситов.

Так, будет расширена зона общественного питания. Возле катка на Кленовой улице появятся новый тип стритфуда в виде стилизованных фуд-траков. Также специалисты обустроят красивые фотозоны в виде старинных часов и торта.

«В прошлом году было выложено более 1 млн фотографии с нашей ярмарки, в этом году число точек притяжения увеличится. Будет представлено множество товаров из разных регионов: это и русская, немецкая, чешская, итальянская кухни», — цитирует зампреда профильного комитета телеканал «78».

Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет с 18 декабря по 9 января. Все участники и организаторы должны будут иметь QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса.

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