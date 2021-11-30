Движение по проспекту Альберта Камалеева перекроют в Казани

В Казани ограничат движение по проспекту Альберта Камалеева. Соответствующее постановление подписали в городском исполкоме, сообщает пресс-служба администрации.

Схему движения изменят с 1 декабря. Для пешеходов и автомобилистов будет перекрыт участок проспекта Альберта Камалеева от дома № 30 до дома № 34.

Меры приняты в связи со строительством сетей хозяйственно-бытовой канализации для нового жилого комплекса. Ожидается, что работы продлятся до конца июля 2022 года.

Как отмечает InKazan.ru, с 27 октября по 15 ноября движение по проспекту уже ограничивали. Тогда на участке проводился вынос инженерных коммуникаций.